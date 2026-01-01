Митничари спипаха валута за близо 200 000 евро при влизане в страната в района на Видин, съобщиха от Агенция "Митници".

На 25 април е спряна а проверка товарна композиция, пристигаща от Румъния. Водачът е декларирал, че превозва хигиенни артикули от Унгария за Турция.

В хода на проверката на кабината, в естествени кухини митническите инспектори намират пакет, обвит в черен найлон. Запитан за съдържанието му, шофьорът е заявил, че в него има парична сума в евро.

Прокуратура

В присъствието на разследващ митнически инспектор и поемни лица парите са били преброени, като е установено наличието на 166 600 щатски долара и 57 750 евро. Общата сума на откритите парични средства в еквивалент в евро е 199 743,18 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Водачът - гражданин на Турция, е привлечен в качеството на обвиняем.