Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху каза, че е заявил на американския президент Доналд Тръмп в телефонен разговор израелската решимост да бъдат нанесени удари по "терористични" обекти в столицата на Ливан - Бейрут, ако ливанската шиитска групировка "Хизбула" атакува Израел отново, предаде Ройтерс.

"В същото време Израелските сили за отбрана ще продължат по план с операциите си в Южен Ливан", гласи изявлението на Нетаняху.

Самият Тръмп заяви, че е имал много продуктивни разговори както с Нетаняху, така и с "Хизбула", като и ливанското движение е дало съгласието си за спиране на размяната на удари с Израел.

На свой ред посолството на Ливан в САЩ потвърди, че "Хизбула" е приела американско предложение за "взаимно прекратяване на атаките“ с Израел, информира Франс прес.

"Ливанските власти получиха потвърждение, че групировката "Хизбула" е приела американското предложение за взаимно прекратяване на нападенията“, се казва в изявление на ливанската дипломатическа мисия във Вашингтон, публикувано от ливанското президентство.

"Съгласно предложеното споразумение израелските удари по Дахия (както са известни южните предградия на Бейрут - бел. ред.) ще бъдат преустановени в замяна на ангажимента на "Хизбула" да се въздържа от атаки срещу Израел. Рамката за прекратяване на огъня трябва да бъде разширена, за да обхване цял Ливан“, заявява посолството, цитирано от АФП.

От друга страна, израелската армия обяви смъртта на двама свои военнослужещи в Южен Ливан, убити от дронове на "Хизбула", като единият смъртен случай е близо до замъка "Бофор".

Загинали са д-р Ори Йосиф Силвестър, на 30 години, и старши сержант Адам Царфати, на 20 г., поясняват от ЦАХАЛ.