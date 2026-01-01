Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула", след като армията съобщи за серия от нарушения на прекратяването на огъня, предаде Франс прес.

Според кратко съобщение, публикувано от канцеларията на Нетаняху, премиерът е наредил на израелската армия да порази силно цели на "Хизбула" в Ливан.

Малко преди това в няколко отделни съобщения израелската армия заяви, че е "елиминирала над 15 терористи в Южен Ливан", включително трима, които се придвижвали в превозно средство, "натоварено с оръжия". Тя също така обвини ливанското движение, че е "изстреляло експлозивни дронове срещу израелски войници" в района на Кантара, които са се взривили близо до военните, но без да има пострадали. Военните също така са открили "склад за противотанкови ракети в арсенал на "Хизбула", както и подземен тунел, съдържащ автомати "Калашников".

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи от своя страна, че израелски удари, извършени днес в Южен Ливан, са отнели живота на шест души, предаде Франс прес.

"Два удара от израелския враг, насочени към камион и мотоциклет в Йохмор аш Шакиф, в района на Набатие, убиха четирима души", посочи министерството. След това ведомството добави, че израелски въздушен удар срещу Сафад ал Батик, в района на Бинт Джабил, е убил двама души и ранил 17 души.

От своя страна "Хизбула" заяви, че е извършила удар срещу израелски военен автомобил в Южен Ливан в отговор на атаката срещу Йохмор аш Шакиф.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици. "Хизбула" обаче не участва в преговорите между двете страни.