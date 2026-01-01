Подкрепяната от Иран групировка Хизбула заяви, че държи „пръста си на спусъка“ при евентуални нарушения от страна на Израел на примирието, влязло в сила през нощта.

В изявление движението посочва, че е извършило „2184 военни операции“ срещу Израел и неговите сили на ливанска територия, като предупреждава: „Бойците ще държат пръста си на спусъка, защото са предпазливи към коварството на врага.“

Напрежението остава високо, въпреки обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп десетдневно примирие между Израел и Ливан. Американският лидер съобщи, че договореността е постигната след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Жозеф Аун, но липсва потвърждение дали Хизбула официално е приела условията.

„Тези двама лидери се съгласиха, че за да постигнат мир между своите държави, официално ще започнат 10-дневно примирие в 17:00 ч. източноамериканско време“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, като добави, че двамата ще бъдат поканени в Белия дом след постигане на напредък.

Американският президент възложи на вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и висшия военен Дан Кейн да работят с двете страни за постигане на трайно мирно решение.

„За мен беше чест да реша девет войни по света и тази ще бъде десетата ми, така че нека го направим!“, заяви той.

Ескалацията в региона започна след съвместната операция на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, след което Хизбула откри огън по Израел в подкрепа на Техеран, въвличайки Ливан в конфликта.

Последвалите израелски удари са причинили смъртта на над 2000 души и са принудили повече от един милион да напуснат домовете си, докато израелски сухопътни сили навлязоха в южната част на страната.

Въпреки договореното примирие, опасенията от нова ескалация остават сериозни, като по-рано френският президент Еманюел Макрон предупреди, че прекратяването на огъня може бързо да бъде подкопано от продължаващи военни действия.