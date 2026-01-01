Израелският министър на външните работи Гидеон Саар заяви, че Израел се стреми към "нормализация" в отношенията с Ливан малко преди началото на мирни преговори между израелски и ливански представители във Вашингтон, предаде Франс прес.

"Желаем да постигнем мир и нормализация в отношенията ни с ливанската държава. Между Израел и Ливан няма сериозни противоречия. Проблемът е "Хизбула", посочи Гидеон Саар по време на пресконференция с чешкия си колега Петър Мацинка в Йерусалим.

По думите на Гидеон Саар групировката "Хизбула" е нападнала Израел "против волята на ливанското правителство", като това представлява също толкова голям "проблем за суверенитета на Ливан, колкото и за сигурността на Израел".

"Проблемът с групировката "Хизбула", която трябва да бъде разоръжена от Бейрут по настояване на Израел, трябва да бъде решен, за да може да се премине на нов етап", подчерта министърът.

Израел иска да започне мирни преговори с Ливан „възможно най-скоро“

Израелският външен министър каза това няколко часа преди началото на преговори между израелски и ливански представители във Вашингтон, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху прие искането за директни преговори с Бейрут.

"Хизбула" се противопостави на това предложение и го заклейми като равносилно на "капитулация".

Преговорите, които са първите от този род от 1993 г., ще се състоят с посредничеството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Те ще състоят между израелския посланик в САЩ Йехиел Лайтер и ливанската му колега Нада Хамаде Моауад, както и посланика на САЩ в Ливан Мишел Иса.

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че десет техни военнослужещи са били ранени при боеве с "Хизбула" в град Бинт Джбейл, разположен на пет километра от границата с Израел.

ЦАХАЛ допълниха, че трима от тях са в тежко състояние, докато останалите са получили леки и средни наранявания.