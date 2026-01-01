Протестиращи в Женева се сблъскаха днес с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от Г-7 в навечерието на срещата на високо равнище на групата в близка Франция, на която ще присъстват президентът на САЩ Доналд Тръмп и други лидери, предаде Асошиейтед прес.

Екологични активисти и феминисти се присъединиха към противници на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева, за да преминат на протестно шествие през града. Лодка с надпис „Не на Г-7“ на платното преминава покрай тях, докато плажуващи се наслаждаваха на хубавото време.

БТА

Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Пожарникари пристигнаха на мястото на горяща кола само на минути от маршрута на шествието, докато полицаи за борба с безредиците отцепиха района. На друго място по маршрута на шествието са били изпочупени прозорците на банков офис

Тази вечер говорителят на полицията в Женева Александър Брайе заяви, че на протестиращите е било наредено да се разпръснат след няколко инцидента. Той допълни, че са участвали 20 000 души, включително 600 от така наречените бойци на „Черния блок“.

БТА

Демонстранти се събират от дни в Женева, който е най-големият град в района и затова е определен за сборен пункт за активистите, които се противопоставят на Г-7.

Протестите не са нищо ново около тези срещи, отбелязва АП. Този път активистите искат да изразят недоволството си от политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп по разнообразни теми, като например митата, войната в Иран и климата, или дори да подчертаят неговите връзки в миналото с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

БТА

БТА

БТА