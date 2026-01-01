В неделя ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

Сняг през юни: На над 2 000 метра в планините все още е зимно

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Времето през юни: От 10 до 38° – слънце, жеги и малко дъжд

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-22° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.