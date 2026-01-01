Зеленчукопроизводители блокираха за кратко пътя към ГКПП „Маказа“ преди село Конуш. Протестът започна около 10:30 часа днес и продължи няколко минути.

Протестиращите са недоволни от ниските изкупни цени и изразяват недоволство срещу нерегламентирания внос, който подбива цените на продукцията им.

Зеленчукопроизводители блокираха пътя за ГКПП Маказа заради ниски изкупни цени
БТА

Заради акцията се образува колона от автомобили с пътуващи към Гърция. Производителите раздаваха корнишони на шофьорите, преминаващи през участъка.

След приключването на протеста движението беше възстановено.

Зеленчукопроизводители блокираха пътя за ГКПП Маказа заради ниски изкупни цени
БТА

Тук сме поне да ни чуят. Знаем, че е трудно държавата да предприеме нещо, каза производителят Митко Дерменджиев. Той поясни, че заради нарасналите цени на горива, торове, препарати и труд сметката не излиза. По думите му в момента изкупната цена на корнишоните е 50–60 цента на килограм, което не покрива направените разходи, съобщава BTA.

Негови колеги го подкрепиха, като посочиха, че вече дават реколтата на животните. В същото време, по думите на недоволните, например от Турция се внасят зеленчуци на ниски цени, но обработвани със забранени в Европейския съюз препарати.

Зеленчукопроизводители блокираха пътя за ГКПП Маказа заради ниски изкупни цени
БТА

 

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