Зеленчукопроизводители блокираха за кратко пътя към ГКПП „Маказа“ преди село Конуш. Протестът започна около 10:30 часа днес и продължи няколко минути.

Протестиращите са недоволни от ниските изкупни цени и изразяват недоволство срещу нерегламентирания внос, който подбива цените на продукцията им.

БТА

Заради акцията се образува колона от автомобили с пътуващи към Гърция. Производителите раздаваха корнишони на шофьорите, преминаващи през участъка.

След приключването на протеста движението беше възстановено.

БТА

Тук сме поне да ни чуят. Знаем, че е трудно държавата да предприеме нещо, каза производителят Митко Дерменджиев. Той поясни, че заради нарасналите цени на горива, торове, препарати и труд сметката не излиза. По думите му в момента изкупната цена на корнишоните е 50–60 цента на килограм, което не покрива направените разходи, съобщава BTA.

Негови колеги го подкрепиха, като посочиха, че вече дават реколтата на животните. В същото време, по думите на недоволните, например от Турция се внасят зеленчуци на ниски цени, но обработвани със забранени в Европейския съюз препарати.