Още един дрон беше свален тази сутрин в 10:13 часа от самолет F-16 на румънските военновъздушни сили над териториалните води на Румъния, което е трети пореден случай в рамките на три дни, заяви днес президентът Никушор Дан, като добави, че страната ще подаде дипломатически протест пред Москва, съобщава телевизия Диджи 24.

При днешния случай безпилотният летателен апарат беше унищожен безопасно над Черно море на около 12 километра североизточно от Сулина, съобщи Министерството на националната отбрана.

За два дни: Румъния свали втори дрон, нарушил въздушното ѝ пространство

"Поздравявам румънските пилоти и наземните екипи за професионализма, смелостта и ефективността, с която изпълняват мисиите си. Чрез действията си те допринасят за защитата на националната територия и сигурността на гражданите", написа във Фейсбук румънският президент.

Той добави, че първият дрон, който беше свален в петък в югоизточния окръг Бузъу, е бил тип "Шахед" и че Румъния ще инициира дипломатически протест пред Русия заради нарушенията на въздушното й пространство.

"Според извършеното разследване от Главната прокуратура сваленият в петък сутринта дрон е тип "Шахед", използван от Руската федерация в агресивната война срещу Украйна. Разследванията във връзка със свалените вчера и днес дронове продължават", посочи Никушор Дан.

Той подчерта, че "е недопустимо и нетърпимо Руската федерация да продължава да нарушава въздушното пространство на Румъния, което е същевременно въздушно пространство на НАТО и Европейския съюз".

Румъния вдигна изтребители заради дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната

"Подобни действия са неприемливи и се отнасяме към тях с пълна сериозност редом с нашите съюзници", добави още румънският президент.

Властите издадоха около 10:00 часа днес предупреждение чрез системата "RO-Alert" към населението в северната част на източния окръг Тулча. Хората бяха посъветвани да се скрият в мазета или подземия заради опасност от падане на предмети от въздушното пространство.

По-късно Министерството на националната отбрана съобщи, че изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили е свалил в териториалните води край Сулина дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на Румъния.

Вчера сутринта изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили дрон в окръг Тулча близо до границата с Украйна, а в петък в югоизточния окръг Бузъу дрон беше свален за първи път на територията на Румъния.