Над 120 ретро автомобила и мотоциклета от различни градове на страната бяха представени на второто издание на изложението за класически превозни средства в село Сенокос. Това каза пред медиите кметът на селото Красимир Георгиев.

По думите му тазгодишното издание е значително по-мащабно от първото, когато участниците са били около 80. Сега свои автомобили и мотоциклети представят собственици от София, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, Добрич и други населени места.

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Георгиев посочи, че подготовката за проявата е започнала още през януари. Той отбеляза, че организацията е продължила няколко месеца, а събитието се реализира без използване на общински средства, изцяло с подкрепата на спонсори. Кметът благодари на всички участници, откликнали на поканата, и подчерта, че всеки от представените автомобили е ценен със своята история и автентичност.

Организатори на изложението са Авто-мото клуб „Толбухин“ и кметството в Сенокос.

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Представители на клуба Кольо Тончев и Петър Георгиев казаха, че интересът към проявата е голям, въпреки че на същата дата се провеждат и други ретро събития в страната. Те отбелязаха, че тази година изложението в Добрич не се организира поради липса на достатъчно финансова подкрепа, поради което усилията са насочени към проявата в Сенокос.

Сред най-атрактивните експонати според организаторите са автомобил МG от 1953 година, Excalibur от Варна, Buick, оригинална Škoda Octavia от 1963 година, както и автентични модели „Застава“, „Варшава“ и мотоциклет „Ява“.

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От клуба припомниха, че за участие в ретро изложение автомобилът трябва да е на повече от 30 години, да е в добро техническо и визуално състояние и по възможност да е запазен в оригиналния си вид. По думите им около 90 процента от участниците редовно посещават подобни прояви в страната и ги обединява интересът към съхраняването на автомобилното наследство.

За посетителите на изложението беше подготвена и съпътстваща културна програма.

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