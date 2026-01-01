Шофьор с 2,66 промила алкохол в издишания въздух е катастрофирал край Исперих. Мъжът е излязъл с автомобила си от пътя и се е ударил в крайпътна канавка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Разград.

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 22.10 часа на 24 юли в РУ-Исперих. На място е установено, че по пътя между селата Къпиновци и Подайва автомобил „Опел Зафира“ е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в крайпътна канавка.

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Намиращият се до колата 42-годишен водач от Подайва е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,66 промила в издишания въздух. Взета е кръвна проба.

По случая е образувано бързо производство.