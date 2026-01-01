Близо три месеца преди старта на кампанията за президентските избори вече има известни няколко имена на кандидати за поста.

В петък вечерта президентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира на предстоящите избори през есента. Кандидатурата ще бъде издигната от Инициативен комитет, уточни тя, но не разкри името на кандидата за вицепрезидент.

Йотова посочи, че премиерът Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата й, както и други политически партии. БСП, например.

Илияна Йотова ще се кандидатира за президент

"За мен ще бъде важно подкрепата на различни хора. Не само хора, които са известни в страната. Не само хора, за които са знакови. За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене и които казват "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем, не малко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети, както от Централния тук и по места", каза Илияна Йотова пред БНТ.

"Няма как това да е еднозначен отговор, но искам просперираща България, България, която знае каква златна карта държи в ръцете си, чиято роля ще става все по-голяма. Искам България на образованите млади хора, които ще останат да работят тук, ще знаят защо го правят, ще са достатъчно мотивирани" - така Йотова отговори на въпроса в името на каква идея тръгва на тази битка, коя е българската идея днес.

Освен Илияна Йотова, преди месец намерението си за битка за президентския пост това направи и Николай Ненчев, припомня NOVA.

Той е председател на БЗНС, бивш министър на отбраната, в момента е посланик на България в Украйна.

Гюров отказа да коментира дали ще се кандидатира за президент

Друго спрягано в медиите име, за което няма още официално потвърждение, че ще се включи в битката за "Дондуков" 2, е това на бившия служебен премиер и бивш подуправител на БНБ Андрей Гюров.

Според източници на NOVA, вероятно негова номинация би била издигната от инициативен комитет.