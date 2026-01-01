Бившият премиер Иван Костов заяви, че вижда в лицето на Андрей Гюров кандидат на демократичната общност за президентските избори. В „Денят започва“ по БНТ Костов подчерта, че това е негов личен избор, и изрази надежда демократичните сили да се обединят поне около президентския вот.

Кой ще обедини ПП-ДБ за президент - обсъжда се името на Андрей Гюров

„И знаете ли, то не зависи много и от техните раздели. Защото пък демократичната общност са тези хора, които излизат на улицата. Тези хора, които взимат съдбата на страната си в ръцете. Те излязоха в 1996-1997 година. Те бяха на улицата, те направиха тази промяна. Сега отново излязоха. Няколко пъти се опитваха безуспешно, но тези хора излязоха. Те излязоха и сега. Те овластиха фактически този екип на господин Радев. Тези хора, те са сила, те са авангарда на това общество“, подчерта Иван Костов.

Той определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС:

„Аз не мисля, че е реална. Не мисля, че някой може да обърне курса на страната. Ние вече сме много вътре интегрирани в ЕС и в НАТО, така че това за мен не е вече фактор. И от тази гледна точка не бива това да е проблем и тема на изборите, защото няма да спечели никой от кандидатите от нея. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора. Трябва да се намери послания към тях, към такива като вас и по-млади и тук още завършващи и влизащи в това. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната. Те да продължат това, което поколенията се показали, че могат да го правят. Да излизат и да, когато политици са безсилни, да решават въпроса“.

Според Костов държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит.

За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишаването на процента от 3%, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер, но не е ясно какво ще се случва през следващата година.