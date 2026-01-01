Андрей Гюров се спряга за обща кандидатура на ПП и ДБ за президент, това потвърди Николай Денков от "Продължаваме Промяната".

"Това е основното име, което обсъждаме", заяви той и направи уточнението: "но самият Гюров в момента е министър-председател, той каза, че трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса".

Денков се обърна с призив към медиите по повод слуховете и спекулациите: "Оттук нататък, ако имате въпроси, задайте ги на тях (Бел.ред. ДБ). Това, което не е нормално, е да се вадят нашите вътрешни дискусии външно. Това, което ви представих аз, е позицията на Националния съвет и на ръководството на ПП. Ако има въпроси към ДБ, питайте ги тях".

Темата за обща кандидатура не е нова. "Продължаваме промяната" вече официално потвърди намерението си да работи за издигане на единен кандидат за президент. Това се разглежда като част от по-широка стратегия за консолидация на демократичното пространство преди изборите.

Какво следва за ПП-ДБ?

Според Николай Денков някой се опитва да създаде "страшна драма" във връзка с това какви са отношенията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Той каза ясно, че е напълно нормално да има различия между двете партии, но драма няма.

По думите му има редица важни задачи пред България и сега фокусът трябва да е там, сред тях бюджет и съдебна реформа.