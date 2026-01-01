Обединение между „Да, България“, ДСБ и „Продължаваме промяната“ е възможно. Това коментира в "Денят започва" по БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България". По думите му една от обсъжданите стъпки е подписване на коалиционно споразумение и създаване на по-ясен политически субект с обща структура.

Ивайло Мирчев коментира, че обединение между формациите е възможно, но само при съгласие и анализ на резултатите: „Може, ако има съгласието на всички тези субекти, защото трябва да си направим съответните анализи на изборите и да кажем, че извън група външни фактори и ние имаме доста сериозна отговорност за това да имаме незадоволителен резултат. Едно от решенията, което се предложи на нашия Национален съвет, е на първо място коалиционно споразумение.“

По думите му в предния парламент добре са се представили като позиция, но на изборите хората искат да видят солиден политически субект с ясно лидерство.

„Когато ние нямаме дори коалиционно споразумение, което да работи на нужното ниво, е трудно да искаме нещо повече от тези над 60 хиляди гласа повече, за които благодарим, разбира се, но това е ясно, че не е достатъчно в тази ситуация, в която е страната“, каза още Мирчев.

Той посочи още, че окрупняването не значи един лидер и посочи, че са предложили първо да има общ политически субект, а след това пътна карта, с която да се стигне до него. Мирчев е на мнение, че трябва да има серия от дискусии дали всичко това е възможно.

Какво следва за ПП-ДБ?

Той подчерта, че на първо време е важно коалиционното споразумение за 52-рото Народно събрание, за да могат да бъдат ефективна опозиция. Мирчев посочи, че коалиционните отношения са по принцип сложни и често съпътствани от напрежения.

„Коалиционните взаимоотношения винаги са доста сложни. Няма опция, в която и да е коалиция, с изключение на ГЕРБ-СДС, в която СДС е като една марка, не съществува в самата коалиция, но когато има истински партии и истинска общност, тогава има и по-динамични взаимоотношения“, коментира Мирчев.

Той е категоричен, че коалицията им ще е „доста ясна опозиция на това управление“ и посочи като цел в следващия парламент премахване на т.нар. „модел Пеевски-Борисов“ и съдебната реформа. По думите му парламентът трябва да използва възможността за реална промяна: „Българският народ даде шанс да има 160 депутати, които са извън Пеевски-Борисов... Допускам, че има истинска такава воля от „Прогресивна България“, ние да не допуснем някой друг да се намести на негово място.“

Мирчев коментира и бъдещи политически стъпки, включително президентските избори: "Трябва да имаме общ кандидат за президент... Аз съм сигурен, че нашата общност ще излъчи изключително силна фигура за кандидат за президент.“

Той не коментира конкретни имена и дали се спряга името на служебния премиер Андрей Гюров. За т. нар. домова книга на президента, що се касае до избора за служебни премиери, Мирчев коментира: „Трябва да кажем добра дума, защото имаше доста песимисти. Казваха, за домовата книга знаете ли какво чудовище излъчва. Също домовата книга в момента излъчи, без да казвам, че я подкрепям, излъчи Андрей Гюров – може би най-успешният български премиер на прехода или поне... служебен със сигурност... Андрей Гюров, заедно с вътрешния министър Дечев и заедно с главния секретар Кандев, направиха най-честните избори.“