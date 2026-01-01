Делфините край брега не са заплаха, а индикатор за богати рибни запаси - това заяви на пресконференция в Бургас Константин Дамянов, началник на сектор "Рибарство и контрол" в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Засиленото присъствие на морски бозайници в крайбрежните води не означава нарастване на популацията им, а е резултат от миграция в търсене на храна. Когато има повече рибен ресурс, делфините го следват, обясни той.

Пасажите от делфини изтласкват рибата към определени зони, което теоретично би трябвало да улеснява работата на рибарите. На практика обаче те редовно се оплакват от нанесени щети по мрежите си.

Един делфин изяжда около 20 килограма риба дневно, уточни Дамянов.

Той допълни, че взривовете вследствие на войната в Украйна може да влияят върху поведението на делфините в Черно море и да предизвикват дезориентация при тях.

От агенцията посочиха, че намирането на мъртви делфини по плажовете не бива автоматично да се свързва с човешка намеса.

Както хората боледуват, така и делфините боледуват, каза Дамянов, като уточни, че част от случаите могат да се дължат на естествени процеси, заболявания или промени в екосистемата.