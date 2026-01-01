Двама германски туристи са изчезнали в планинска зона край село Полис до град Либражд, Източна Албания, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Контактът с тях е изгубен от 48 часа.

По предварителна информация, цитирана от портала, контакт няма и с планинския гид, който ги е водил.

След получаване на информация за изчезналите туристи екипи за гражданска защита и местни жители започнаха операция по издирването им.

По сведения на изданието планинският терен в зоната е труден, а доброто покритие на мобилните оператори – проблемно.