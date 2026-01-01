Гъст дим се издигна над северната част на Техеран, след като избухна пожар в сграда, разположена в непосредствена близост до хотел „Естеглал“, един от най-големите хотели в иранската столица, предаде АФП.

Над високата сграда на хотела се извисяваха гъсти черни и бели облаци дим, а пламъците в съседната постройка се виждаха от покривите на околните сгради.

„Гостите в хотела се евакуират, за да бъде гарантирана тяхната безопасност“, съобщи кореспондент на държавната телевизия от мястото на инцидента.

Към момента няма данни за пострадали, като все още не е ясно какъв е бил типът на сградата, в която е избухнал пожарът.

Кадри на държавната телевизия показаха пожарни екипи на място, докато десетки хора наблюдаваха усилията за овладяване на огъня.

Пожарите са често явление в Иран, особено през горещите месеци, като в повечето случаи възникват в по-стари сгради вследствие на технически неизправности.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи, че хотел „Естеглал“, известен в миналото като „Роял Хилтън“, е построен през 60-те години на миналия век.