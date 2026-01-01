Иран обяви, че днес е нанесъл удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия, предаде Франс прес.

"Тази сутрин дронове нанесоха удари по съоръжения за съхранение на гориво, големи складове за оборудване и казарми на американските въоръжени сили във военновъздушната база "Шейх Иса" в Бахрейн", се посочва в изявление на иранската армия.

Кореспондент на АФП в Бахрейн съобщи за експлозия и задействани сирени за въздушна тревога в емирството тази сутрин.

Иранската армия заяви и че е извършила атаки с дронове срещу военновъздушната база "Ал Азрак" в Йордания, като посочи, че са били атакувани хангари за самолети, съоръжения за техническо обслужване на авиацията и казарми.

До момента йорданските власти не са съобщили за удари на своя територия, уточнява АФП.

Техеран заявява и че счита за легитимна цел всеки обект в Близкия изток, предоставен на разположение на американските въоръжени сили за извършване на удари срещу Иран.

Междувременно иранските власти съобщиха за четирима загинали при американски удари в покрайнините на град Ахваз.

"Четирима наши сънародници загинаха, а други петима бяха ранени при ракетна атака, извършена от американския враг", заявиха местните власти в провинция Хузестан, цитирани от информационна агенция ИРНА.

Страните от Персийския залив многократно бяха подложени на атаки през седмицата на фона на екслацията на конфликта между САЩ и Иран относно контрола над стратегическия Ормузки проток.

Вчера подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море, което може да разшири обхвата на конфликта. Цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара за барел.

По-рано американските въоръжени сили обявиха, че са приключили 13-ата поредна нощ на удари срещу Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Централното командване на САЩ заяви, че последната серия удари е имала за цел да намали още повече способността на Иран да заплашва моряци и търговски кораби, като част от усилията на Вашингтон да въобнови свободното корабоплаване през Ормузкия проток.