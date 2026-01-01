Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е имал "добър и искрен разговор" с руския министър на външните работи Сергей Лавров, а Вашингтон е готов да поеме конструктивна роля за прекратяването на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Готови сме да изиграем конструктивна роля, за да прекратим тази безсмислена война", изтъкна Рубио пред репортери в кулоарите на срещата на върха на на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), която се състои във филипинската столица Манила.

Държавният секретар не разкри други подробности от разговорите с Лавров.

По отношение на Китай Рубио подчерта, че САЩ желаят да поддържат положителни отношения с Пекин, но те не трябва да бъдат за сметка на съюзниците на Вашингтон.

"Ние имаме своята роля и не можем да изоставим съюзниците ни. Отношенията ни с Китай ще бъдат пълноценни и възможно най-ползотворни", допълни Рубио.

Що се отнася до ситуацията в Иран държавният секретар посочи, че САЩ е спазил своите договорености от споразумението с Ислямската република, но по неговите думи иранската страна е продължавала да се отмята от тях, докато същевременно е понасяла огромни загуби.

"Тези хора (иранците) сключват споразумения и почти винаги след това ги развалят или решават да променят споразумението. Сделките не работят по този начин и сега те си плащат цената за това тяхно поведение. Възможно е да променят мнението си през идните дни предвид огромните загуби, които понасят", заяви Марко Рубио.

Държавният секретар изрази мнението си и относно ролята на Международния наказателен съд (МНС), в който по негови думи работят "откачалки". Рубио подчерта, че при никакви обстоятелства политически или военни представители на САЩ няма да се изправят пред международната съдебна институция, тъй като Вашингтон не е ратифицирал Римския статут, учредяващ юрисдикцията на МНС.