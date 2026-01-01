Екипи на Изпълнителната агенция "Морска администрация" ще извършат контролен обход за наличие на продукти, замърсяващи морската среда в целия район около моторния кораб "Кайрос", който е закотвен в Бургаския залив.

Проверката се предприема след постъпили сигнали за възможно замърсяване в районите на Поморие и бургаския кв. "Сарафово", съобщиха от Министерството на транспорта.

Извънредна проверка заради сигнали за замърсяване край „Кайрос“

Ведомството посочва, че катер вече и извършил два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не е установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили са установени отделни оцветени петна, които са третирани с разрешен дисперсант.

"Кайрос" беше провлачен до Бургаския залив, след като на 5 декември миналата година заседна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия.

Плавателният съд престоя край Ахтопол в продължение на десет дни, през които от борда му бяха евакуирани членовете на екипажа. На 15 декември 2025 година беше осъществена специализирана операция по провлачване с три влекача на Параходство Български Морски Флот и бе доставен генератор за осигуряване на захранване за вдигане на котвата, след което танкерът беше преместен на безопасно място в Бургаския залив.

Морска администрация поиска от собственика на „Кайрос“ да възстанови сумата за изтеглянето му

Първият мониторинг на морската вода край Ахтопол беше направен само няколко дни, след като корабът беше изоставен край българския бряг. Тогава замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества не бяха установени.

Корабособственикът на танкера преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд, като предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма "Парнави“ ЕООД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта в началото на тази година.