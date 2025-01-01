Танкерът "Кайрос" е задържан със заповед на директора на Изпълнителна агенция "Морска админисрация" в Бургас кап. Живко Петров. Това посочиха за БТА от пресслужбата на Министерството на транспорта и съобщенията. Заповедта е издадена тази сутрин, добавиха от министерството.

Плавателният съд беше провлачен до определна точка в Бургаския залив вчера, след като бе блокиран в продължение на 10 дни край Ахтопол.

"Кайрос" беше изоставен в български териториални води от турски влекач на 5 декември. Корабът е включен в списък със санкционирани плавателни съдове на Европейската комисия.