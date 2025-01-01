Буксировката на танкера "Кайрос", който остана закотвен край Ахтопол в продължение на десет дни, започна тази сутрин. 276-метровият плавателен съд трябва да бъда провлачен до предварително определена точка в Бургаския залив, като се очаква това да се случи в рамките на днешния ден.

За целта се използват три влекача. Подготовката за изтеглянето на танкера, който плава под гамбийски флаг и е собственост на китайска компания, започна рано тази сутрин.

Вчера до Ахтопол беше доставен генератор, с който захранването на двете котви на плавателния съд беше възстановено.

"Кайрос" беше изоставен от турски влекач в български териториални води на 5 декември. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия.

И към днешна дата състоянието на кораба не предполага замърсяване на морето.

Преди началото на днешната операция по буксировка на танкера директорът на Дирекция "Морска администрация" - Бургас кап. Живко Петров коментира, че първо ще се възстанови електрозахранването и хидравликата на кораба, което да подготви котвите в необходимото положение. По-рано Петров каза, че за кораба няма как да бъде осигурено пристанищно убежище предвид размерите му.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по изтегляне на плавателния съд „Кайрос“ към пристанище Бургас, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалната си интернет страница.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море, посочват от МОСВ. Експерти на БДЧР и Регионалната лаборатория – Бургас към ИАОС са на място от 06:30 ч. днес и ще останат в района до приключване на операцията по изтегляне на плавателния съд.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване, информират още от МОСВ. Уверяват, че министерството продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

