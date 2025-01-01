Възстановено е електрозахранването на танкера "Кайрос", който беше повреден при атака с украински дронове и изоставен повече от седмица край Ахтопол, предаде БНТ. Действията са част от сложната операция по изтеглянето на плавателния съд.

По-рано 5-тонен морски генератор с мощност 150 kW пристигна в района и с помощта на най-големия риболовен кораб у нас – РК-37, бе транспортиран до танкера. Катерът бе натоварен с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Рокада: Трима от евакуираните моряци замениха други трима на борда на „Кайрос“

Технически екип от 16 души се качи на борда на "Кайрос" и успя да възстанови електрозахранването на хидравличната система, както и работата на лявата котва.

Изпълнителната администрация "Морска администрация" осъществява контрол и координация по време на цялата операция.

След успешното приключване на днешната операция, утре рано сутринта край Ахтопол се очаква да пристигнат три влекача, които ще провлачат танкера към Бургаския залив.

МОСВ