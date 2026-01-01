Легендата на българския футбол Димитър Пенев беше погребан днес в село Мировяне, съобщи NOVA.

Тленните останки на Стратега бяха положени в гроба на родителите му.

Редица близки, приятели и възпитаници на Димитър Пенев присъстваха на опелото в храма. Сред тях бяха Емил Костадинов, Пламен Николов, Георги Донков, Гошо Гинчев, Бойко Величков и други.

Опелото на Стратега в родното му село продължи над час и половина. Шествието бе водено от съпругата на Димитър Пенев - Надежда.

В понеделник на Националния стадион „Васил Левски“ се проведе поклонението пред треньор номер едно на 20 век.

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст. Хиляди от цяла България поднесоха цвята пред тленните му останки и се помолиха за душата му.

България скърби за легендата Димитър Пенев: Хиляди се сбогуваха с великия треньор (ГАЛЕРИЯ)

На националния стадион пристигна и голяма част от футболния елит на страната ни през годините. Сред плеядата звездни имена се отличиха тези на Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Димитър Бербатов и Мартин Петров.

В кариерата си като футболист Пенев има 13 трофея, като два пъти е обявяван на футболист номер едно на България. Най-големият му успех обаче идва като треньор на националната ни селекция, която Пенев извежда до бронзовите медали на "Мондиал`94".