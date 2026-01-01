България разполага с между 1,178 и 1,3 млрд. евро по Фонда за справедлив преход – част от пакета на ЕС за подпомагане на региони, засегнати от затварянето на въглищни мини и тецове. Сред основните целеви територии са областите Стара Загора, Перник и Кюстендил, като средствата са насочени към диверсификация на икономиката, подкрепа за бизнеса и преквалификация на работници.

Това е днешната тема в рубриката „ЕС право БГ“ на БТА, проследяваща прилагането на европейското законодателство в България. Част от него е Регламент 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 24 юни 2021 година за създаването на Фонда за справедлив преход (ФСП).

Регламентите, приети от ЕП, са с правната стойност на закони и се прилагат директно в държавите членове на ЕС за разлика от директивите, които имат стойността на препоръка и се транспонират. Транспонирането е процесът на включването (инкорпорирането) на директивите на ЕС в националното законодателство на държавите членове на Съюза. За разлика от регламентите и решенията директивите не са пряко приложими в страните от ЕС, а се изискват национални закони за евентуалното въвеждане на правилата им в законодателството на съответната страна.

При приемането на регламента за Фонда за справедлив преход Европейският парламент и Съветът на ЕС взимат предвид предложението на Европейската комисия след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, както и становищата на Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите.

ФСП е предназначен да смекчи в срок до 2030 г. влиянието върху заетостта, социалните, икономическите, екологичните последици от затварянето на въглищни мини, централи и всякакви въглеродно интензивни индустрии. Той подкрепя регионите, зависими от въглища, торф, шисти или други изкопаеми горива. Генерално погледнато, намерението е да се намалят неблагоприятните последствия от климатичния преход чрез подпомагане на най-засегнатите територии и работната ръка в тях, за да има социално-икономически баланс.

Фондът за справедлив преход разполага с общ бюджет от 17,5 милиарда евро, които идват от многогодишната финансова рамка и инструмента на ЕС "Следващо поколение" (NextGenerationEU). Държавите членки могат да прехвърлят допълнителни средства от други фондове на сближаването, което увеличава общия ресурс до около 19,7 млрд. евро. За България са отредени между 1,178 и 1,3 млрд. евро (на пето място в ЕС), насочени главно към областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

В България Регламент (EС) 2021/1056 за създаване на Фонда за справедлив преход се изпълнява посредством планираното финансиране от фонда в програмата „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г., по Приоритет 4 – "Справедлив преход“, поясниха за БТА от Звеното за контакт относно продукти към Министерството на икономиката и индустрията.

С решение на Министерски съвет (РМС) № 634 от 8 септември 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определено за отговорно ведомство за осигуряване на изпълнение на териториалните планове за справедлив преход, включително и чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) в рамките на ПРР 2021 – 2027. С РМС №712 от 6 октомври 2020 г. Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) е определена за Управляващ орган и на ПРР. От неговата компетенция са изпълнението на регламента, изборът на проекти и наблюдението.

Разполагаемият ресурс за управление от ГД СППРР до 2027 г. бе оценен на почти 3,5 млрд. евро (национално и европейско финансиране), което е над 2 пъти повече от ресурса по Оперативната програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за 2014 – 2020, се отбелязва в уебсайта на програмата „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

Какво представлява ФСП

Преходът към климатично неутрална икономика е сред най-значимите трансформации, пред които е изправен Европейският съюз. За да бъде този процес социално справедлив и икономически устойчив, ЕС създава с регламент Фонда за справедлив преход (ФСП).

Този фонд е част от политиката на сближаване (кохезионната политика) на Съюза. Европарламентът взима предвид и че в контекста на многогодишна финансова рамка нормативната уредба, уреждаща политиката на ЕС за сближаване за периода 2021 – 2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение. То е прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. В основата са усилията за ограничаване на покачването на температурата до 1,5 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалната епоха и за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие чрез концентриране на финансирането от Съюза върху екологични цели.

Намерението на ЕП е чрез регламента за създаване на Фонда за справедлив преход да бъде изпълнен един от приоритетите, определени в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“. Регламентът за създаване на ФСП е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа, в който се предвижда специално финансиране по плана (механизма) за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване, се отбелязва в Официалния вестник на ЕС.

Целта е да се покрият разходите в сферата на социалните дейности, икономиката и екологията, свързани с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика. Всички оставащи емисии на газовете с парников ефект се компенсират чрез съответното абсорбиране. Освен това се работи за укрепването на суверенитета и сигурността на ЕС, за ускоряване на екологичния и цифровият му преход, за повишаване на конкурентоспособността му и за намаляване на стратегическите му зависимости в три основни промишлени области: цифрови и технологични иновации, чисти и ресурсно ефективни технологии, както и биотехнологии, се казва в Официалния вестник на ЕС.

На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобрява целта за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Въпреки че борбата с изменението на климата и срещу влошаването на състоянието на околната среда ще донесе ползи за всички в дългосрочен план и ще създаде възможности в средносрочен план, не всички региони и държави членове започват своя преход от една и съща позиция, нито имат еднакъв капацитет да реагират, отбелязва ЕС.

Преходът оказва по-осезаемо социално, икономическо и екологично въздействие върху регионите, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива за енергопотребление или на промишлени сектори с висок интензитет на емисиите на парникови газове. Подобна ситуация създава риск не само от различна скорост на прехода в ЕС по отношение на действията в областта на климата, но и от задълбочаване на различията между регионите. Това е в ущърб на целите за социално, икономическо и териториално сближаване. Съответно, за да бъде успешен и социално приемлив за всички, преходът трябва да бъде справедлив и приобщаващ според ЕС.

В регламента за ФСП е внесено изменение на 29 февруари 2024 г. – с приемането на Регламент (ЕС) 2024/795 на Европейския парламент и на Европейския съвет за създаване на платформата за стратегически технологии за Европа (СТЕП/STEP). С изменението се разширява спектърът на прилагане на регламента, като се казва, че ФСП може също така да подпомага производствените инвестиции в предприятия, различни от малки и средни предприятия – МСП (както е залегнало в първоначалния текст на регламент), като същевременно запазва фокуса върху МСП, допринасяйки за целите на СТЕП.

Според експерти от ЕК с изменението се реагира на две глобални социални явления – пандемията от КОВИД-19, заради която в България бе въведено извънредно положение на 13 март 2020 г., и войната, започната от Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Като цяло ФСП предоставя подкрепа за устойчиви инвестиции в микропредприятия и стартиращи предприятия; научноизследователски и иновационни дейности, осъществявани включително от университети и публични научноизследователски организации; енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност; интелигентна и устойчива местна мобилност, в това число декарбонизация на местния транспортен сектор и неговата инфраструктура; модернизиране на районните топлофикационни мрежи; цифрови иновации и свързаност; грижа за изоставени индустриални терени и възстановяване на екологосъобразна инфраструктура; преквалификация на работниците и търсещите работа; образование и социално приобщаване, включително инвестиции в инфраструктура за целите на центровете за обучение и заведенията за полагане на грижи за деца и възрастни хора.

По ФСП не се предоставя финансиране за: извеждане от експлоатация или изграждане на атомни електроцентрали; дейности свързани с тютюневи изделия; инвестиции, свързани с изкопаемите горива; предприятия в затруднено положение - освен при разрешение по силата на временни правила за държавните помощи, предназначени за справяне с изключителни обстоятелства.

ФСП и въглищните региони в България

И в България намира отражение целта на Фонда за справедлив преход като начин на финансиране, насочен най-вече към подкрепа на райони, силно зависими от въглища и въглеродно интензивни индустрии. У нас това са преди всичко регионите на Маришкия басейн, област Перник и област Стара Загора.

Икономическото развитие на Маришкия басейн, Перник, Стара Загора и Кюстендил в продължение на десетилетия е тясно свързано с добива на въглища и производството на електроенергия. Тези дейности осигуряват заетост на хиляди работници и формират основата на местната икономика. В контекста на европейските политики за декарбонизация обаче тези региони са изправени пред сериозни социално-икономически рискове, включително загуба на работни места, намаляване на икономическата активност и демографски ефект.

Успешното прилагане на регламента за ФСП може да превърне въпросните райони от въглищно зависими икономики в центрове за иновации, устойчиво производство и качествена заетост. Ключът към този процес е подход, основан на дългосрочна визия на активно участие на местните общини и техните жители.

В рамките на одобрения Териториален план за справедлив преход на България ФСП насочва инвестиции към икономическа диверсификация (разпределяне на средствата в различни отрасли, компании, региони или активи с цел намаляване на риска), развитие на алтернативни сектори и подкрепа за засегнатите работници и общности. Основната цел е да се гарантира, че преходът към нисковъглеродна икономика няма да задълбочи регионалната неравнопоставеност, а ще създаде нови възможности за устойчив растеж.

В българските въгледобивни райони ФСП финансира широк спектър от дейности. Сред тях са подкрепата за малки и средни предприятия, насърчаването на иновации и научноизследователска дейност, инвестициите в чисти технологии и енергийна ефективност, както и рекултивацията и повторното използване на индустриални терени. Особен акцент се поставя върху преквалификацията и повишаването на уменията на работниците, засегнати от преструктурирането на въглищния сектор, с цел тяхната успешна реализация в нови икономически дейности.

Тук ЕС изисква чрез ФСП показатели за резултати – например ако се закрие дадена мина, собственикът се задължава да организира и заплати обучение на съкратените си служители, за да може те да добият квалификацията за нова професионална реализация, отбелязват експерти от ЕК за БТА.