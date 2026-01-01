Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви вчера, че е назначил своя 20-годишен син Ахмат Кадиров за изпълняващ длъжността заместник министър-председател на републиката. Това предаде MoscowTimes.

Кадиров-младши ще запази поста си на министър на физическата култура и спорта на Чечения - длъжност, която зае през 2024 г. на 18-годишна възраст. Той също така изпълнява функциите на министър по въпросите на младежта в региона от зимата на 2024 г.

Кадиров съобщи още, че е назначил Ахмед Дудаев - министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията на Чечения - за изпълняващ длъжността заместник министър-председател.

Назначаването на Ахмат не е първият случай, в който Рамзан Кадиров издига едно от децата си на официален пост.

Chechen leader Ramzan Kadyrov said on Monday that he had appointed his 20-year-old son, Akhmat Kadyrov, as acting deputy prime minister of the republic.https://t.co/eLTRkrTZLT — The Moscow Times (@MoscowTimes) January 5, 2026

По-малкият брат на Ахмат - Адам Кадиров, на 18 години - е заемал най-малко 7 официални длъжности през последните две години. Първоначално той беше назначен за ръководител на охраната на баща си през 2023 г. - същата година, в която доби печална известност, след като нападна тийнейджър-затворник, обвинен в изгаряне на Корана.

Рамзан Кадиров, на 49 години, управлява Чечения с от 2007 г. в замяна на лоялност към Кремъл. Медии в изгнание са документирали разточителния начин на живот на семейството, включително автопаркове от луксозни автомобили, скъпи часовници и пищни сватби.

Последното повишение на Ахмат Кадиров идва на фона на подновени спекулации относно здравословното състояние на баща му.

Новинарският сайт „Новая газета Европа“ съобщи през 2024 г., че Кадиров страда от сериозно заболяване, възможно панкреатична некроза, като се твърди, че пиар специалисти на Кремъл са работили за прикриване на състоянието му.

Рамзан Кадиров: Казват, че умирам, че не ми остава много

Миналата седмица изданието съобщи, позовавайки се на неидентифициран източник, близък до чеченския лидер, че Кадиров е бил спешно хоспитализиран в Москва в навечерието на годишното заседание на Държавния съвет, председателствано от президента Владимир Путин на 25 декември.

„Едва са го съживили в Москва, след което се е върнал у дома. Оттогава не се е появявал публично“, цитира „Новая газета“ своя източник.

Kadyrov appeared in public for the first time after news of his hospitalization, spotted using a cane pic.twitter.com/8DYi5s7f83 — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) January 5, 2026

Кадиров отхвърли съобщенията за влошено здравословно състояние.

В събота в официалния му Telegram канал беше публикуван видеоматериал, показващ го на откриването на ислямско училище. В кадрите Кадиров не говори и се вижда, че използва бастун.