Високопоставеният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев се подигра на Европейския съюз (ЕС) и Канада във връзка с усилията на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия от Дания. Това предаде Newsweek.

Дмитриев е ръководител на Руския фонд за национално благосъстояние и е водил преговори със САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

The Economist: САЩ подготвят сделка за Гренландия

Той реагира на последните изказвания на заместник-ръководителя на администрацията на Белия дом Стивън Милър пред "Си Ен Ен". Милър заяви, че никой няма да воюва със САЩ заради Гренландия - датска територия в Арктика - и постави под съмнение претенциите на Копенхаген върху нея.

„Гренландия изглежда решен въпрос - ЕС ще продължи да прави това, което васалите умеят най-добре: да „наблюдават ситуацията“ и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?“, написа Дмитриев в "Екс".

Тръмп вече е лансирал идеята Канада - член на НАТО - да стане 51-вият щат на САЩ.