Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж, където ще участва в среща на „Коалицията на желаещите“, предаде Укринформ, като се позова на говорителя на президента.
Зеленски ще участва в среща на „Коалицията на желаещите“ заедно с повече от 30 световни лидери. Очаква се фокусът на срещата да бъде върху приноса към многонационалните сили за Украйна в случай на прекратяване на огъня, в координация с Украйна и с подкрепата на САЩ.
⚡️ Zelensky arrives in Paris for Coalition of the Willing meeting.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 6, 2026
Zelensky and Macron will hold a bilateral meeting at 12:15 p.m. local time, before their talks with U.S. envoys Witkoff and Kushner, Zelensky's spokesperson Serhii Nykyforov said.https://t.co/x3BNRFqpiH
Лидерите също така планират да се споразумеят за приноса към по-широки гаранции за сигурност за Украйна, включително правно обвързващи ангажименти в случай на подновена руска атака.
Укринформ припомня, че се очаква по време на организираната от френския президент Еманюел Макрон среща Украйна, заедно с партньорите си от „Коалицията на желаещите“, да финализира документ за гаранции за сигурност. Очаква се този документ да формира основа за по-нататъшни преговори с американския президент Доналд Тръмп.