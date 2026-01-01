Володимир Зеленски
Володимир Зеленски / БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж, където ще участва в среща на „Коалицията на желаещите“, предаде Укринформ, като се позова на говорителя на президента.

Зеленски ще участва в среща на „Коалицията на желаещите“ заедно с повече от 30 световни лидери. Очаква се фокусът на срещата да бъде върху приноса към многонационалните сили за Украйна в случай на прекратяване на огъня, в координация с Украйна и с подкрепата на САЩ.

Лидерите също така планират да се споразумеят за приноса към по-широки гаранции за сигурност за Украйна, включително правно обвързващи ангажименти в случай на подновена руска атака.

Укринформ припомня, че се очаква по време на организираната от френския президент Еманюел Макрон среща Украйна, заедно с партньорите си от „Коалицията на желаещите“, да финализира документ за гаранции за сигурност. Очаква се този документ да формира основа за по-нататъшни преговори с американския президент Доналд Тръмп.

Владимир Арангелов/БТА
Свят