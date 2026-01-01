Камарата на представителите прие резолюция за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 милиарда долара, по-голямата част от които са предвидени за войната срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Допълнителните средства бяха поискани миналия месец от президента Доналд Тръмп.

Конгресмени и сенатори и от двете партии се оплакват още от началото на американско-израелските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, че Тръмп и неговият екип не ги държат в течение относно конфликта и плановете му.

Демократите са против допълнителното финансиране, а сред републиканците също има разногласия по отношение на плана заради липсата на компенсации за някои бюджетни съкращения.

Председателят на Камарата Майк Джонсън обаче сметна, че гласуването на резолюцията е най-добрата възможност да се прокарат приоритетите на Тръмп в разделения Конгрес, отбелязва АП.

Бюджетната резолюция бе приета с 216 срещу 214 гласа и отвори пътя на републиканците за прокарване на искането за допълнителното финансиране в Сената чрез специална процедура, наречена реконсилация. В Сената законопроектите за разходи обикновено се нуждаят от двупартийна подкрепа от минимум 60 гласа, за да бъдат приети. Когато се използва процедурата реконсилация обаче правилото за 60-те гласа отпада.

Конгресът се намира в патова ситуация по отношение на войната на САЩ срещу Иран, отбелязва АП. Законодателният орган не може да спре военните удари на Тръмп, но в същото време не е разрешил официално използването на американска военна сила.

Резултатите на проведена неотдавна анкета на АП и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC) сочат, че повечето американци не одобряват стратегията на Тръмп спрямо Иран.

Бюджетната битка се разигра в деня, в който Тръмп присъства на церемония за отдаване на последна почит на американски военнослужещи, загинали във войната в Иран.

По-рано тази седмица министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви на изслушване в Сената, че Пентагонът изпитва недостиг на финансови средства въпреки огромното еднократно целево финансиране от 150 милиарда долара в миналогодишния бюджетен закон.

Исканият от Тръмп нов финансов пакет включва 60 милиарда долара за Пентагона, 13 милиарда долара за други нужди на националната сигурност, 12 милиарда долара за фермерите, които изпитват затруднения заради наложените от Тръмп мита, и 10 милиарда долара за промени в изборното законодателство, съобразени със Закона „Спаси Америка“ (SAVE America Act) и изискванията за доказване на гражданство при гласуване.

Все пак далеч не е ясно дали допълнителното финансиране ще получи подкрепа в Сената.

Бюджетната резолюция съдържа указания към отделните комисии за изготвяне на различни законопроекти за финансиране. Председателят на Камарата на представителите се надява, че това да стане през лятото и че окончателното гласуване на пакета ще се състои, след като конгресмените подновят работа след августовската ваканция. Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн обаче не е взел категорична позиция по отношение на резолюцията. Някои сенатори републиканци предпочитат повече средства за армията, а други настояват разходите да бъдат компенсирани със съкращения в други сектори.

В момента Тюн е фокусиран върху това да избегне поредното спиране на работата на правителството. Той иска Сенатът да одобри временна мярка за финансиране, наречена „продължаваща резолюция“, за да се осигури редовното финансиране на правителството, преди конгресмените да излязат в лятна ваканция.

Тюн заяви на пресконференция във вторник, че Сенатът няма да разглежда приетата от Камарата на представителите бюджетна мярка, докато не се увери, че може да се приеме временен закон за финансиране, с който да се предотврати спирането на работата на правителството в края на септември.