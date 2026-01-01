Депутатите ще изберат член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание, публикувана на сайта на Народното събрание.

На 14 юли парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията изслуша единствения кандидат Пламен Тодоров. В момента той заема длъжността директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, като бе назначен по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в средата на юни.

По време на комисията Пламен Тодоров представи вижданията си за работата на новия антикорупционен орган, като постави акцент върху превенцията, анализа на корупционния риск, качеството на разследванията, подбора на служители и взаимодействието с други институции. Той заяви, че дейността на КПК не трябва да се измерва с броя на преписките и проверките, а с качеството на резултатите.