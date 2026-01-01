Преустройството на родната къща на Адолф Хитлер, намираща се в град Браунау ам Ин във федералната провинция Горна Австрия, бе завършено и от днес тя ще функционира като полицейски участък, съобщи австрийската новинарска агенция АПА.

След дългогодишни спорове около подходящия начин за използване на сградата, която сред крайнодесни кръгове се е превърнала в място за поклонение, тя претърпя цялостно външно преустройство и бе обзаведена модерно.

През изминалите няколко седмици служители на изпълнителната власт постепенно се нанесоха в сградата, а днес преди обед австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер официално я откри.

„Съвременната полиция е в пълна противоположност със символиката, свързана с това място. Тя се застъпва за демокрацията и правовата държава, свободата и човешкото достойнство, както и за безкомпромисната защита на всички фактори, които ги застрашават, а именно екстремизма и тоталитаризма“, подчерта Карнер на церемонията по откриването, на която присъстваха директорът на полицията на Горна Австрия Андреас Пилс, председателят на парламента на провинция Горна Австрия Томас Щелцер и кметът на Браунау Йоханес Вайдбахер.

В къщата ще се помещава полицейски участък и окръжно полицейско управление с общо 49 служители. Една от основните задачи на следователската служба в Браунау ще бъде също така и борбата с трафика на наркотици, тъй като в района, граничещ с Германия, преминава наркотрафикантски маршрут, заяви окръжният полицейски ръководител Щефан Хасълбергер.

Преустройството на сградата е било извършено по препоръка на експертна комисия, която е настояла родната къща на бившия нацистки водач да бъде използвана изключително за „социални, благотворителни или административни нужди“, тъй като превръщането ѝ в музей би могло да привлече крайнодесни екстремисти, а събарянето ѝ от друга страна би заличило един исторически паметник.

Къщата винаги е била притегателен център за крайнодесни екстремисти и почитатели на Адолф Хитлер. За да не се превърнат в обект на поклонничество, строителните отпадъци са били изхвърлени на тайни места.