Даниел Сиад, агентът за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския педофил Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в понеделник вечерта в дома си край Париж, предаде Франс прес. Новината съобщи днес прокуратурата в Нантер.

„В понеделник вечерта беше образувано разследване за установяване на причините за смъртта след откриването“ на тялото му в къщата му в Коломб, западно предградие на Париж, уточни прокуратурата.

Срещу Даниел Сиад бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си.

Даниел Сиад е френски агент за набиране на модели, чието име се появява в разследванията около американския финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Според твърдения на няколко жени и медийни разследвания той е действал като посредник, който е набирал млади жени и модели, част от които впоследствие са били представяни на Епстийн.

Името на Сиад стана публично известно след публикуването на свидетелски показания и съдебни документи, свързани с мрежата от контакти на Епстийн. Самият Сиад категорично отричаше да е извършвал престъпления или да е участвал в незаконни дейности.

Във Франция срещу него бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване и сексуално насилие. Прокуратурата в Париж започна разследване, което беше възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Към момента на смъртта му не е имало съдебно решение, с което той да бъде признат за виновен.

Случаят с Джефри Епстийн продължава да поражда международен интерес години след смъртта му през 2019 г. в затвор в Ню Йорк. Разследванията разкриха широка мрежа от сътрудници, посредници и контакти в различни държави, като редица предполагаеми участници бяха разследвани или обвинени. Смъртта на Сиад вероятно ще засили вниманието към френската част от това разследване, което все още не е приключило.