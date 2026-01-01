Бил Гейтс заяви, че Джефри Епстийн се е опитал да го изнудва, използвайки информация за негови извънбрачни връзки, съобщава CNN.
Изказването е направено по време на закрито изслушване пред Комисията по надзор на Камарата на представителите в САЩ, която разследва връзките на Епстийн с влиятелни личности и начина, по който властите са се справили със случая.
Гейтс заяви, че Епстийн е разполагал с чувствителна информация за личния му живот, включително негови извънбрачни отношения, и се е опитал да я използва като средство за натиск.
Billionaire Bill Gates told members of the House Oversight Committee he had no knowledge of Jeffrey Epstein's crimes. Gates said Epstein tried to use information about his personal life including cheating on his wife to pressure him. pic.twitter.com/03KP3ewpCY— First Alert 6 (@WOWT6News) June 10, 2026
„Тези лични въпроси нямаха нищо общо с моите професионални контакти с него“, посочил Гейтс в своите показания, цитиран от американските медии.
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Той допълва, че е подценил сериозността на престъпленията на Епстийн, когато се е срещал с него, и описва връзката си с него като грешка в преценката.
Според Гейтс двамата са поддържали контакт в периода 2011–2014 г., като по-късно той е прекратил всякакви отношения.
Разследването на Конгреса е част от по-широк процес, свързан с публикуваните документи по случая „Епстийн“, който продължава да предизвиква политически и обществен интерес в САЩ.