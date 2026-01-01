Бил Гейтс заяви, че Джефри Епстийн се е опитал да го изнудва, използвайки информация за негови извънбрачни връзки, съобщава CNN.

Изказването е направено по време на закрито изслушване пред Комисията по надзор на Камарата на представителите в САЩ, която разследва връзките на Епстийн с влиятелни личности и начина, по който властите са се справили със случая.

Гейтс заяви, че Епстийн е разполагал с чувствителна информация за личния му живот, включително негови извънбрачни отношения, и се е опитал да я използва като средство за натиск.

„Тези лични въпроси нямаха нищо общо с моите професионални контакти с него“, посочил Гейтс в своите показания, цитиран от американските медии.

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Той допълва, че е подценил сериозността на престъпленията на Епстийн, когато се е срещал с него, и описва връзката си с него като грешка в преценката.

Според Гейтс двамата са поддържали контакт в периода 2011–2014 г., като по-късно той е прекратил всякакви отношения.

Разследването на Конгреса е част от по-широк процес, свързан с публикуваните документи по случая „Епстийн“, който продължава да предизвиква политически и обществен интерес в САЩ.