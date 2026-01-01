Дългогодишната лична асистентка на Джефри Епщайн – Лесли Гроф, заяви пред Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ, че отношенията им са били „строго професионални“, въпреки че е работила за него в продължение на 18 години.
59-годишната Гроф твърди, че не е знаела за сексуалните злоупотреби, извършвани от финансиста, въпреки че според показания на жертви именно тя е организирала срещите и масажите, по време на които част от момичетата са били насилвани.
House Oversight Dems question credibility of Epstein aide Lesley Groff https://t.co/wX5UDjYZ5L pic.twitter.com/zeRJcyXUcH— The Last Word (@TheLastWord) June 10, 2026
Пред законодателите тя заявила, че е вярвала, че масажите се извършват от професионални масажисти, както и че никога не е имала романтична или сексуална връзка с Епщайн.
Конгресменът Стивън Линч постави под съмнение нейните твърдения, като посочи, че е трудно да се повярва, че човек, работил толкова дълго за Епщайн, не е била запозната с дейността му.
Публикувани документи показват, че Гроф е управлявала графика на Епщайн, организирала е срещи с влиятелни личности и е координирала пътуванията му. Тя е потвърдила и че е посещавала частния му карибски остров, но е подчертавала, че основната ѝ работа е била в Ню Йорк.
Apart from Jeffrey Epstein himself, the name that appears most often in the Epstein files is not Donald Trump, Ghislaine Maxwell or Andrew Mountbatten-Windsor.— The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2026
It is Lesley Groff, the convicted sex offender’s long-time assistant
She booked his massages: did she not know what… pic.twitter.com/RbQ9v9pbRE
Разследващите са се опитали да установят евентуални връзки между Епщайн и президента Доналд Тръмп. Според Линч Гроф е организирала няколко телефонни разговора между двамата, преди Тръмп да стане президент, без да посочва конкретни дати.
Самият Тръмп многократно е заявявал, че е прекратил отношенията си с Епщайн още в средата на 2000-те години заради поведението му към жени, работещи в клуба Мар-а-Лаго, и е определял опитите да бъде свързан с досиетата на финансиста като „демократическа измама“.
Федерални документи по делото описват схема, при която непълнолетни момичета са били привличани с обещания за платени масажи, които впоследствие са прераствали в сексуална експлоатация.