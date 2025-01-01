Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува дългоочакваните материали от разследването по политически взривоопасния случай с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде АФП.

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист с високопоставени бизнесмени, знаменитости и политици, включително с президента Доналд Тръмп.

Публикуваха разсекретени файлове, свързани с Джефри Епстийн

Припомняме, че още на 27 февруари главният прокурор на САЩ Пам Бонди публикува набор от файлове, свързани с опозорения финансист Джефри Епстийн, който беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и други тежки престъпления. Епстийн се самоуби преди съдебния процес срещу него през 2019 г., предаде АФП.

Бонди заяви, че досиетата изпълняват обещанието за прозрачност в управлението, дадено от президента на САЩ Доналд Тръмп. Документите не съдържат нови разкрития, като много от тях бяха изтекли по-рано.