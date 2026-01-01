Около 100 оцелели от сексуалния престъпник Джефри Епщайн заведоха дело в четвъртък срещу американското правителство и Гугъл, след като Министерството на правосъдието случайно е разкрило самоличностите им при публикуването на над три милиона документа от разследването на опозорения финансист.

Файловете са публикувани през януари, като имената на жертвите - които е трябвало да бъдат анонимизирани - са останали нередактирани. „Правителството разкри самоличността на около 100 оцелели, публикувайки личните им данни и идентифицирайки ги пред целия свят", заявиха ищците. Въпреки че МП е оттеглило информацията след като е признало нарушението, Гугъл продължава да показва личните данни на жертвите в резултатите от търсенето и в съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Журналисти от Ню Йорк Таймс са открили и десетки голи снимки с лица сред публикуваните файлове.

„Оцелелите сега са изправени пред подновена травма. Непознати им се обаждат, заплашват физическата им безопасност и ги обвиняват в съучастие с Епщайн, когато в действителност те са негови жертви", се казва в исковата молба. Ищците твърдят, че правителството е нарушило Закона за защита на личните данни от 1974 г., а Гугъл - калифорнийски закони за неприкосновеност на личния живот и незаконни бизнес практики. Епщайн е осъден през 2008 г. за набавяне на сексуални услуги от непълнолетни, но е починал в нюйоркска затворническа килия през 2019 г., преди да бъде съден по обвинения за трафик на хора.