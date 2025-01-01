Милиардерът Илон Мъск и британският принц Андрю фигурират в нови документи, публикувани от демократите в Конгреса на САЩ. Те са свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, който бе осъден за сексуални престъпления, припомня "Би Би Си".

Документите са предадени на Надзорната комисия на Камарата на представителите. Сред тях има телефонни регистри, копия от полетни дневници, финансови отчети и графици.

Един от записите от 6 декември 2014 г. гласи: „Напомняне: Илон Мъск на острова 6 декември (още ли ще се случи?)“. В отделен полетен регистър от 12 май 2000 г. е отбелязано, че принц Андрю е летял заедно с Епстийн и приближената му Гислейн Максуел от Ню Джърси до Флорида.

Максуел беше осъдена през 2021 г. за съучастие в трафик на непълнолетни момичета. В силно заличен регистър от същата година се срещат и плащания за масажи за човек, обозначен като „Андрю“.

Бъкингамският дворец тогава съобщава, че принц Андрю е бил в САЩ за прием на Националното общество за превенция на жестокостта към деца, но няма яснота дали именно за него става дума в регистъра.

В документите се споменават и други влиятелни личности – предприемачът Питър Тийл, бившият съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и основателят на Microsoft Бил Гейтс. За Гейтс е отбелязан обяд през декември 2014 г., като по-късно той призна пред "Би Би Си", че срещата му с Епстийн е била „грешка“.

Епстийн отне живота си в затворническа килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато очакваше присъда за трафик на хора. През 2008 г. той сключи сделка с прокуратурата по друг съдебен процес, след като родители на 14-годишно момиче съобщиха, че ги е малтретирал в дома си във Флорида.

Демократите настояват за още документи по случая, докато републиканците обвиняват опонентите си, че използват темата за политически цели.