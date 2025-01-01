В края на всяка година обичайно се правят разнородни класации за най-влиятелни лидери и или за най-успешни страни в света. За тази година сп. „Форбс“ реши, че най-влиятелната жена в света е председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, следвана от председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард и премиерките на Япония и на Италия – Санае Такаичи и Джорджа Мелони. Изданието „Политико“ определи Доналд Тръмп за лидера, който е оказал най-голямо влияние в Европа. Сп. „Тайм“ избра събирателното понятие „Архитектите на изкуствения интелект“ за личност на годината. А сп. „Икономист“ определи Португалия за страната, която в икономически план е постигнала най-впечатляващи постижения през 2025 г.

Но през годината не само определени личности и държави накараха медиите да заговорят за тях. В полезрението на печатните издания, на онлайн медиите, на социалните мрежи и в обективите на телевизионните камери попаднаха и няколко представители на животинския вид, било то реални или измислени. Със силното си медийно присъствие и с разнородните коментари, които това присъствие породи, те се превърнаха в най-влиятелните животни на планетата за 2025 г. Няколко котки, един вълк, един делфин и една чайка попадат в тази нетипична класация.

През 2025 г. Лондон беше домакин на три държавни визити на лидерите на три от най-влиятелните страни в света – САЩ, Франция и Германия. В допълнение Лондон заедно с Париж стана и съпредседател на „Коалицията на желаещите“, обединяваща страни, които подкрепят Украйна срещу руската агресия и които обмислят какви гаранции за сигурност да й предоставят след евентуалното влизане в сила на споразумение за мир там. Заради всички тези събития канцеларията на британския премиер Киър Стармър на „Даунинг стрийт 10“ се превърна в място за разнородни срещи, а там от години властва не само британският премиер, но и котаракът-мишелов Лари. Заради всички тези срещи Лари често пъти се озоваваше в полезрението на камерите през годината. В типично за него стил той напълно игнорираше високопоставените гости на британския премиер, сред които бяха например президентите на Франция или на Украйна. Много често въпреки сериозните поводи за срещите, провеждани на „Даунинг стрийт 10“, чуждестранните лидери намираха време да хвърлят и по един поглед на котарака и дори да разменят със Стармър шеговити коментари за него.

Larry the Cat looking majestic outside 10 Downing Street xxx #number10cat #kittytwitter 🐾🐾🐾🐾🐾🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/aOAAdvo91x — Elizabeth Radcliffe and Boots the Cat (@ElizabethRadcl5) November 9, 2024

Смята се, че котаракът Лари е роден през 2007 г. на улицата и е попаднал в убежище за улични животни, откъдето беше осиновен като домашен любимец за децата на премиера Дейвид Камерън, оглавил първото коалиционно правителство във Великобиритания след края на Втората световна война. Впоследствие Лари получава титлата на главен мишелов на канцеларията на британските премиери и в качеството си на такъв съжителства с консерваторите Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак. Когато консерваторите загубиха парламентарните избори през 2024 г. котаракът остана на служба при новия премиер, лейбъриста Киър Стармър, като по този начин си спечели на шега репутацията, че е аполитизиран.

A Giant Larry the Cat pictured outside 10 Downing Street - the more Larry the better #number10cat #kittytwitter 🐾🐾🐾🐾😻😻😻😻😻🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/lF7FTc2Tag — Elizabeth Radcliffe and Boots the Cat (@ElizabethRadcl5) September 30, 2024

Преди две години британски таблоиди публикуваха обезпокоителни новини за влошаващото се здраве на Лари, а миналата година се появиха информации, че канцеларията на британския премиер обмисля как да уведоми по най-подходящ начин широката общественост в случай на смърт на котарака. От канцеларията обаче увериха, че Лари си е все така в добро здравословно състояние. Преди парламентарните избори през 2024 г. шеговито допитване показа, че Лари е доста по-популярен от консерватора Риши Сунак и от лейбъриста Киър Стармър. През годините редица медии на шега публикуваха коментари за британската политическа ситуация пред погледа на Лари. В „Екс“ (бивш „Туитър“) има и акаунт на Лари - @Number10cat, в който се появяват постове от негово име по актуални теми. Тази година по време на среща с Еманюел Макрон Киър Стармър призна, че котаракът Лари има доста добър профил в социалните медии, но добави, че не знае кой публикува постовете в акаунта му в „Екс“, в които главният мишелов най-често коментира смяната на британските премиери, без да се формализира с тяхната политическа принадлежност, а по-скоро водейки се от максимата, че британските премиери може и да се нижат един след друг, но Лари винаги остава на пост.

Look at our beautiful best boy Larry the Cat underneath the Downing Street Christmas tree xxx The sight of Larry the Cat makes so many of us feel good inside - a British Icon 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🐾🐾🐾🐾🐾🐾😼😼😼😼😼😻😻😻😻#kittytwitter #number10cat pic.twitter.com/1NUwUtTyrp — Elizabeth Radcliffe and Boots the Cat (@ElizabethRadcl5) December 15, 2024

От няколко месеца обаче Лари има достоен европейски конкурент в лицето на котарака Максимус, собственост на белгийския националист и премиер Барт Де Вевер. Максимус живее от лятото в канцеларията на белгийските премиери на брюкселската „Улица на закона“ номер 16. Той беше осиновен от Де Вевер от убежище за бездомни животни, където е бил настанен, след като е бил изоставен на улицата. Максимус е от породата шотландска клепоуха котка, открояваща се със сивата си козина и с малки и почти прилепнали към главата уши. Във Фландрия и в Брюкселския столичен район в Белгия котките от тази порода са забранени за развъждане заради вродена генетична мутация, която им причинява болки и деформации. Отделно от това Максимус е носител и на котешки имунодефицитен вирус и всяко негово излизане навън крие рискове за здравето му. Ето защо той много често си стои у дома и следи изкъсо как се развиват белгийските политически дела. Максимус има и акаунт в „Инстаграм“ - @maximustp16, в който редовно коментира белгийската политическа действителност. Акаунтът се поддържа от личната асистентка на премиера Де Вевер, но се смята, че някои от коментарите на Максимус там са списвани директно от самия белгийски лидер.

Boss Bart: "Maximus, I'm off to my dacha in St. Petersburg for some vodka and relaxation!" Me: blocks suitcase with body No way, human! You're not, stay in Belgium or face the claws of fury! 😾🇧🇪❌🇷🇺 #CatVeto pic.twitter.com/uqiy7pTZ0j — Maximus Textoris Pulcher (@MaximusTPulcher) December 23, 2025

Барт Де Вевер позира с котарака за белгийски медии, а понякога го разхожда и в бебешка количка навън. Всичко това неизменно се отразява на имиджа на премиера и му придава по-човечен облик в момент, в който негови политически противници го упрекват, че се опитва да заличи социалните придобивки на сънародниците си. Всичко това говори за една ловка медийна стратегия, но от друга страна поражда и нова полемика, че изваждайки Максимус на преден план Барт Де Вевер се опитва да отклони вниманието на широката общественост от наболели въпроси и да печели дивиденти от това, че хората обичайно се умиляват при вида на симпатичен и многострадален котарак, какъвто е Максимус.

Сред най-влиятелните котки на планетата през годината безспорно бяха и трите котки на певицата Тейлър Суифт. Две от тях са роднини по порода на Максимус, а третата е от порода рагдол. Те са се настанили в дома на световноизвестната певица съответно през 2011 г., 2014 г. и 2019 г. Оттогава трите котки са също знаменитости. Имената им не са случайни. Те се казват съответно Мередит Грей, Оливия Бенсън и Бенджамин Бътън. Това са измислени филмови герой от продукциите „Анатомията на Грей“, „Закон и ред“ и „Странният случай с Бенджамин Бътън“. Трите котки се появяват често с певицата за разнородни фотосесии, но неотдавна стана ясно, че състоянието на най-медийно активната от тях - Оливия Бенсън, е достигнало 97 милиона долара. Това е сума, която много хора никога не могат да спечелят през целия си живот, коментираха по този повод американски издания.

taylor’s cats are like big serious sister, middle grumpy one and the little brother who is the cutest creature ever pic.twitter.com/2QxTndGxKD — fan | veronica⸆⸉ (@thisisvertrying) March 9, 2025

Заради любовта си към котките, впрегнати дори в кандидатпрезидентската кампания в подкрепа на демократката Камала Харис през 2024 г., Тейлър Суифт си навлече критиките на американски републиканци, в частност на Джей Ди Ванс, който я набеди, че вместо да се грижи за деца и да допринася за естествения прираст, певицата предпочита котките.

След две години се очертава още една котка да стане световна знаменитост. През настоящата година по време на международния фестивал на анимационния филм в Анеси американското киностудио „Пиксар“ официално представи най-новата си анимационна продукция. Тя ще се появи по екраните през 2027 г. и ще се казва „Gatto“, което от италиански означава „котарак“. Режисурата е поверена на генуезеца Енрико Казароза, който е бил номиниран за „Оскар“ в миналото. Действието на новата продукция ще се развива във Венеция и ще бъде фокусирано върху съдбата на черен котарак, наречен Неро, който има проблеми с мафията и води трудна битка за оцеляване, преследван от престъпниците. При представянето на филма стана ясно, че той ще бъде изрисуван според техника, повлияна от традициите на венецианските художници.

Pixar’s ‘GATTO’ has had its release date moved up by 3 months to March 5, 2027



• Follows a black cat in Venice with a love of music who is shunned by locals due to superstitions



• New hand-painted style of animation from ‘Luca’ director Enrico Casarosa pic.twitter.com/5MPa8ZTII5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 22, 2025

Очертава се тази филмова продукция да постигне същия успех като продукцията „Потоп“ през 2024 г., създадена съвместно от Латвия, Франция и Белгия и режисирана от Гинтс Зилбалодис, който е и сценарист, композитор и аниматор на филма. Лентата без никакъв диалог разказваше за котка, оцеляваща в свят, погълнат от надигащи се води и спечели „Оскар“ за най-добър пълнометражен анимационен филм миналата година два месеца след като получи и „Златен глобус“ в същата категория.

През настоящата година безименен френски анимационен вълк се превърна също в истинска медийна сензация. Вълкът е участник в коледна реклама на френската верига супермаркети „Интермарше“, която е собственост на компанията за търговия на дребно „Мускетер“. В краткото рекламно видео, наречено „Недолюбваният“, продължаващо 2,30 минути, чичо подарява на племенника си за Коледа плюшен вълк и когато детето се ужасява от тази играчка, той му разказва историята на добронамерен вълк, който е отхвърлян от останалите животни в гората заради лошата слава на вълците. Главният герой във видеото обаче е различен от събратята си, той е кротък, иска да се помири с останалите животни и да им покаже, че няма да им навреди. Той полага всячески усилия в тази насока, става вегетарианец, спасява от беда закъсали горски животни и накрая спечелва доверието им и е поканен на коледната им трапеза.

Филмчето е озвучавано от песента „Недолюбваният“ на Клод Франсоа. Клипът е изрисуван в продължение на 6 месеца от екип от 70 души от студиото „Иложик Студио“, наето за целта от рекламната агенция „Романс“. Рекламата се завъртя във френските медии и социални мрежи в началото на декември и вече е гледана над 1 милиард пъти в „ЮТюб“. Според Жюлиен Бон, творчески директор на „Романс“, причината за този успех, е, че филмчето разказва една история, която докосва всички. Създателите на творбата акцентират и върху това, че тя е дело на естествения интелект, а не на изкуствения интелект във век, в който всички хвалят технологията на изкуствения интелект като достоен и потенциално по-изгоден във финансово отношение заместител на човешкия труд. Според създателите на рекламното филмче, с изкуствен интелект не могат да се пресъздадат истинските емоции, които тяхната анимационна продукция кара хората да изпитват, докато я гледат. А от идната година ще се появи и официална играчка с лика на вълка от рекламата.

🇫🇷 The new Christmas advert, titled "Le Mal-Aimé" (The One Who Isn't Loved), featuring a wolf and music by Claude François, "Le Mal Aimé", has reached over a billion views worldwide. pic.twitter.com/3WDrJxnxPC — Argonaut (@FapeFop90614) December 20, 2025

Популярността на анимационния вълк беше толкова голяма, че дори ръководителят на „Мускетер“ Тиери Котийард признава, че е изненадан от това. Но успехът на рекламата в последните няколко дни беше отчасти помрачен заради появили се обвинения в плагиатство срещу нейните създадели. Обвиненията дойдоха от френския писател Тиери Дьодийо, който казва, че филмчето заимства негова приказка, публикувана още през 2017 г. От компанията „Романс“ отхвърлят обвиненията в плагиатство и казват, че става дума просто за „архиетипни наративи“. А през това време популярността на вълка от рекламата нарасна толкова много, че се появиха шеги, че ако той се яви на втория тур на френските президентски избори през 2027 г., то той ще победи сочения за фаворит в допитванията крайнодесен лидер Жордан Бардела.

Покрай други избори – тези за нов папа в началото на май, световна слава си спечели римска чайка. Докато погледите на всички бяха вперени в комина на Сикстинската капела във Ватикана, от която бял дим трябваше да възвести, че Римокатолическата църква има нов предстоятел, около него напълно невъзмутимо се разхождаше въпросната римска чайка. После тя доведе там своя партньор, а във втория ден от конклава пернатият индивид представи и цялото си семейство на покрива на Капелата. Именно докато чайката хранеше малкото си, на 8 май от комина на параклиса се издигна бял дим, с който беше обявено, че американецът Робърт Франсис Превост е избран за папа Лъв Четиринадесети. Впоследствие чайката получи името Пиерет в социалните мрежи, което идва от Свети Петър, а нейният приятел от мъжки пол беше кръстен Сикстино от Сикстинската капела. Цялото семейство чайки на покрива на Апостолическия палат във Ватикана беше кръстено Саграда фамилия или Светото семейство. Чайката стана и герой на колажи, показващи я с папски одежди или с одежди на гвардеец от Ватиканската гвардия.

Тази есен славата в животинския свят беше запазена и за един делфин, обитаващ Венецианската лагуна или по-специално един от най-натоварените й участъци – този в зоната при площад „Сан Марко“ и Двореца на дожите. Там делфинът се явява всеки ден за радост на обитателите и гостите на Венеция. В италианските медии той беше кръстен Мимо, но венецианците настояват, че името на делфина е Нане. Присъствието на морския индивид породи разнородни коментари в медиите. Някои го оприличиха на венецианските туристи, прииждащи във Венеция, други го сравниха с поредната венецианска атракция, която привлича туристите и допринася за феномена на свръхтуризма, а трети го дефинираха като алегория на венецианците кореняци, които отказват да напуснат родния си град, въпреки високите цени заради притока на туристи и въпреки превръщането на Венеция в своеобразен атракционен парк.

Властите на града се опитаха да изведат делфина от лагуната, за да не бъде ударен той от преминаващите през нея лодки и корабчета, но морският обитател отново се върна там. А от съвсем скоро в лагуната се появи и тюлен от вида средиземноморски монах. За разлика от делфина Мимо-Нане тюленът засега е по-дискретен и не се доближава до оживените зони в лагуната. Но той вече стана обект на шеги. В интернет се появиха рисунки, на които тюленът държи табелка, на която той предупреждава: „Казвам се Бернарда“, за да не бъде кръстен от медиите или от венецианците Мима или Нана по подобие на делфина.