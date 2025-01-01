2025-а година се оказа истински “бебе бум” в родния шоубизнес и сред известните личности у нас. Тази година множество български знаменитости споделиха радостта да посрещнат нов живот. Вижте кои популярни личности станаха родители през 2025-а година.

Рут Колева

Рут Колева стана майка

Певицата Рут Колева стана майка на момче през април. За щастливото събитие съобщи самата тя в социалните мрежи.

Антония Батинкова

Антония Петрова роди момиченце

Антония Петрова - Батинкова стана майка на момиченце през декември.

Момиченцето е трето дете в семейството. Антония и съпругът й имат още две деца - Благовест и Ивайло.

Лора Караджова

Певицата Лора Караджова стана майка на момченце през декември.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола, мама скоро ще те води в мола. Но дотогава много трябва да ядеш, и не много да ревеш!", написа Караджова под пост със снимка на най-новия член на семейството.

Радина Боршош

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош стана дядо. Дъщеря му Радина Боршош стана майка през ноември.

На Деня на независимостта певицата Камелия сподели една от най-щастливите новини в живота си – семейството ѝ вече е с още едно попълнение. В емоционален пост във Facebook тя съобщи, че е станала майка за втори път.

„Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! ❤️ Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа изпълнителката.



Мария Оряшкова

Световната и европейска шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова стана майка през август. Спортистката сподели щастливата новина с кратко, но трогателно послание в Instagram: „Добре дошла, Матея!“, с което даде начало на нова глава в живота си.

Една от популярните български гимнастички през последното десетилетие - Християна Тодорова, роди своята първа рожба. Момиченцетое кръстена Елиа, тежи 3,2 кг и е 51 см! Прекрасната новина разкри Федерацията по художествена гимнастика:

"Да е жива, здрава, много щастлива и да е радостта и гордостта на мама и тати! От целия екип на БФХГ желаем безкрайни мигове на обич и топлина! Честито!"



Башар Рахал

Актьорът Башар Рахал стана баща за трети път през май.

Това е третото дете на Рахал и първо за половинката му актрисата Любомира Башева.



Евгени Димитров

Евгени Димитров-Маестрото и нежната му половинка Виктория станаха родители на момченце.

„На 22 януари моята прекрасна Виктория ме дари със син. И не само това, ами го кръсти с името Евгени. Щастлив съм, горд съм, какво по-хубаво начало на 2025-а година!“, пише Димитров.



Даниел Бачорски

Бизнесменът Даниел Бачорски стана баща на момченце през януари.

Бебето се казва Боян и е трето за бизнесмена. Двамата с Атанасия имат син - Даниел-младши, който се роди през 2021 г.

Бачорски има и момиче на име Емели от бившата си половинка.

Ирена Милянкова

Звездата от култовия български сериал „Под прикритие“ Ирена Милянкова стана баба през юли.

Актрисата стана баба само на 39 години, след като най-голямата й дъщеря Мелани Роуз роди на 24 години.