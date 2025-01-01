/ iStock

2025-а година се оказа истински “бебе бум” в родния шоубизнес и сред известните личности у нас. Тази година множество български знаменитости споделиха радостта да посрещнат нов живот. Вижте кои популярни личности станаха родители през 2025-а година.

heartРут Колева

Рут Колева стана майка

Певицата Рут Колева стана майка на момче през април. За щастливото събитие съобщи самата тя в социалните мрежи.

heartАнтония Батинкова

Антония Петрова роди момиченце

Антония Петрова - Батинкова стана майка на момиченце през декември. 

Момиченцето е трето дете в семейството. Антония и съпругът й имат още две деца - Благовест и Ивайло.

heartЛора Караджова

Певицата Лора Караджова стана майка на момченце през декември. 

 

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола, мама скоро ще те води в мола. Но дотогава много трябва да ядеш, и не много да ревеш!", написа Караджова под пост със снимка на най-новия член на семейството. 

heart Радина Боршош

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош стана дядо. Дъщеря му Радина Боршош стана майка през ноември. 

 
heartКамелия

 

На Деня на независимостта певицата Камелия сподели една от най-щастливите новини в живота си – семейството ѝ вече е с още едно попълнение. В емоционален пост във Facebook тя съобщи, че е станала майка за втори път.

„Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! ❤️ Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа изпълнителката.
 
heartМария Оряшкова

Световната и европейска шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова стана майка през август. Спортистката сподели щастливата новина с кратко, но трогателно послание в Instagram: „Добре дошла, Матея!“, с което даде начало на нова глава в живота си.  

 

 
heartХристияна Тодорова

Една от популярните български гимнастички през последното десетилетие - Християна Тодорова, роди своята първа рожба. Момиченцетое кръстена Елиа, тежи 3,2 кг и е 51 см! Прекрасната новина разкри Федерацията по художествена гимнастика:

"Да е жива, здрава, много щастлива и да е радостта и гордостта на мама и тати! От целия екип на БФХГ желаем безкрайни мигове на обич и топлина! Честито!"
 
heartБашар Рахал

Актьорът Башар Рахал стана баща за трети път през май. 

Това е третото дете на Рахал и първо за половинката му актрисата Любомира Башева.
 
heartЕвгени Димитров

Евгени Димитров-Маестрото и нежната му половинка Виктория станаха родители на момченце. 

„На 22 януари моята прекрасна Виктория ме дари със син. И не само това, ами го кръсти с името Евгени. Щастлив съм, горд съм, какво по-хубаво начало на 2025-а година!“, пише Димитров.
 
heartДаниел Бачорски

Бизнесменът Даниел Бачорски стана баща на момченце през януари. 

Бебето се казва Боян и е трето за бизнесмена. Двамата с Атанасия имат син - Даниел-младши, който се роди през 2021 г. 

Бачорски има и момиче на име Емели от бившата си половинка. 

heartИрена Милянкова

Звездата от култовия български сериал „Под прикритие“ Ирена Милянкова стана баба през юли

Актрисата стана баба само на 39 години, след като най-голямата й дъщеря Мелани Роуз роди на 24 години.  

