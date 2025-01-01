Антония Петрова - Батинкова стана майка на момиченце. Щастливата новина съобщи самата тя в социалните мрежи.

Бебето е момиче и носи името Антония - Виктория.

Голяма радост: Антония Петрова сподели щастлива новина (СНИМКИ)

"Антония-Виктория Ивайло Батинкова се роди по напълно естествен начин – с изявен характер и „манекенски“ мерки: 3200 г, 50 см – дългокрака, висока, синеока, белоснежна и русичка", пише щастливата майка.

"Двете се чувстваме отлично! Всичко мина леко и „като по учебник“ - естествено раждане само за 3 часа и половина.

И да - кръстих я на себе си. Орисвам я да е като мен, но и още по-добра във всичко, с което се захване - да побеждава! Бъди благословена, Антония-Виктория, родена под щастлива звезда!

Момиченцето е трето дете в семейството. Антония и съпругът й имат още две деца - Благовест и Ивайло.