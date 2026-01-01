Близките на откритите мъртви в хижата „Петрохан“ и на връх Околчица излязоха на протест пред Съдебната палата. Те бяха подкрепени от инициативата „Правосъдие за всеки“, предаде репортер на БГНЕС.

Организатор на протеста е Ралица Асенова, майка на Николай Златков.

Протестиращите искат да научат истината за трагедията. На някои от плакатите се чете надписа: „Истината, а не внушения“.

В началото на събитието Виктор Лилов призова за създаване на зона за сигурност, която беше очертана от червено-бяла лента. Подобно нещо не е характерно за тези митинги.

БГНЕС

„Днес пред Съдебната палата са се събрали хора, които търсят истината и в подкрепата на една майка и нейната битка. Това е битка, която ни изправя пред големи сили. Ралица се е изправила пред система, която дехуманизира загиналите. Нейната битка е важна за всички нас като общност. Днес тя не е сама. Не трябва да се отказваме, докато не изтръгнем тази система, която убива справедливостта“, каза Лилов, след което започна да скандира „Истината днес!“.

Подкрепа бе оказана и от инициативата „Правосъдие за всеки“. Петромир Кънчев заяви, че не вярва на прокуратурата. Според него нещо друго се е случило на Петрохан и Околчица. „Прокуратурата удобно спуска истината, в която иска ние да повярваме“, каза той.

БГНЕС

Кънчев защити и действията на кмета Васил Терзиев като дарител, заявявайки, че той е дал тези пари като обикновен гражданин, а не като кмет на София.

Трагедията в Петрохан разтърси България. От официалните данни стана ясно, че става дума за педофилия и връзки на Ивайло Калушев и неговите съратници с политици. Към момента официалната версия е за самоубийство на тримата души в хижата, а в кемпера, открит на Околчица, Калушев е застрелял двама души, след което се е самоубил. Въпреки всички доказателства и експертизи по случая част от обществото отказва да ги приеме.

Самият кмет Терзиев призна, че около десет пъти е посещавал хижата „Петрохан“, виждал е деца там, както и, че е дарил голяма сума на НПО на Калушев.