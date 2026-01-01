Когато температурите се повишат, малко неща са толкова изкушаващи, колкото купичка студен сладолед. Добрата новина е, че не е необходимо да купувате готови десерти, пълни със захар и добавки. Домашният сладолед може да бъде не само вкусен, но и по-здравословен, а приготвянето му отнема само няколко минути.

Предлагаме ви лесна рецепта за домашен сладолед с плодове и кисело мляко, който е подходящ както за деца, така и за възрастни.

Необходими продукти

2 добре узрели банана

200 г кисело мляко

150 г ягоди, малини или боровинки

1-2 с.л. мед (по желание)

няколко листенца мента за украса

Начин на приготвяне

Нарежете бананите на кръгчета и ги оставете във фризера за поне 3 часа, а най-добре за една нощ.

Поставете замразените банани в блендер заедно с плодовете, киселото мляко и меда. Пасирайте до получаване на гладка и кремообразна смес.

Ако предпочитате по-мек сладолед, можете да го сервирате веднага. За по-плътна текстура прехвърлете сместа в кутия и я оставете във фризера за още около час.

Поднесете с пресни плодове и листенца мента.

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Защо да изберем домашен сладолед?

Домашно приготвеният сладолед има няколко предимства:

знаете точно какви продукти съдържа;

можете да контролирате количеството захар;

лесно се адаптира към различни хранителни режими;

подходящ е за деца;

позволява безброй комбинации от плодове и вкусове.

Идеи за различни варианти

Ако искате да разнообразите рецептата, можете да добавите:

какао за шоколадов вкус;

фъстъчено масло;

кокосови стърготини;

ванилия;

парченца черен шоколад;

праскови, кайсии или манго през летния сезон.

С няколко основни продукта и малко въображение домашният сладолед може да се превърне в любим десерт за цялото семейство през горещите летни дни.