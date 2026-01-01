Откриха издирваната жена от Батановци, съобщиха от полицията.

Благодарение на бързата реакция, отличната координация и професионализма на всички ангажирани институции, само в рамките на едно денонощие беше открита жива и здрава 80-годишната жена, обявена за издирване по молба на нейни близки.

Жената е установена на перона на жп гара „Искър“ след подаден сигнал от служител на железниците. На място тя е открита от представители на 08 РУ при СДВР, след като информацията е била своевременно разпространена до всички структури на МВР.

Още в късните часове на 19 юли, непосредствено след подаването на сигнала за изчезването ѝ, по разпореждане на директора на ОД на МВР старши комисар Павел Млеканов и заместник-директора комисар Кирил Добренов беше организирана мащабна издирвателна операция. Сформирани бяха специализирани екипи, които започнаха незабавно претърсване на района на Батановци и прилежащите населени места.

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В безпрецедентната по мащаб акция се включиха служители на ОД на МВР, екипи на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник, както и представители на съседните областни дирекции на МВР и СДВР.

Използвани бяха всички налични технически и оперативни ресурси - дронове, термокамери, специализирани полицейски кучета и мобилни екипи, които денонощно обследваха определения периметър.

Успешният край на издирването е резултат от отличната организация, бързия обмен на информация и ефективното взаимодействие между отделните структури на МВР и партньорските институции.

Именно тази синхронизирана работа позволи жената да бъде открита невредима и да бъде върната при близките си. Ръководството на ОД на МВР изразява искрена благодарност към всички служители и партньори, които с професионализъм, всеотдайност и чувство за отговорност участваха в акцията. Техните действия още веднъж доказаха, че когато институциите работят в единство и с ясна цел, резултатите идват бързо и спасяват човешки живот.