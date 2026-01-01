След мощната гръмотевична буря над Благоевградска област, мълния предизвика горски пожар на територията на Национален парк „Пирин“, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Екипите на парка са на терен и полагат всички усилия за ограничаване и овладяване на огъня.

Пожарът е в горист терен над местността „Бетоловото“, съобщиха от посетителския център на парка.

МОСВ

Гасителните действия са силно затруднени поради пресечения и труднодостъпен терен, както и заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището.

Димът от пожара се наблюдава от градовете Банско и Разлог.