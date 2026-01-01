На 1 август (събота), от 20:00 ч., в парка пред Регионалния Културен Институт в град Кюстендил ще се превърне в сцена за едно от най-динамичните и очаквани събития - BG Music Festival 2026. Събитието се утвърди като водеща трибуна за независимите поп, рок и хип-хоп изпълнители у нас, които създават музика извън матрицата и по свои собствени правила.

Основната мисия на фестивала е да даде реално поле за изява и силен медиен гръб на независимите артисти, свързвайки ги директно с младата и градска публика.

На сцената под открито небе в Кюстендил ще излязат 11 от най-актуалните имена на независимата сцена. В програмата със свои авторски парчета ще се включат: Елица Наумова, Рали Спасова, Ивелина Колаксъзова - IVE, Цвети Радойчева, Антон Котас, Морено, Беатрис Халваджиян, Мина Сучева - Minna, Борис Илиев, Божидара Симеонова и дует Expose.

Водеща на вечерта ще бъде гласът на новото поп поколение - Божидара Симеонова, която също ще представи своите най-нови песни.

Сцената ще бъде допълнена от атрактивната и модерна хореография на балет New X Dance Group, с ръководител и хореограф Десислава Вълкова, които подготвят специална хореография за всяко от изпълненията. Програмата включва динамични парчета без компромис в звука и енергията.

Входът за събитието е свободен за всички жители и гости на град Кюстендил.

BG Music Festival 2026 ще има телевизионна реализация и много скоро зрителите ще могат да гледат събитието в цялостния му вариант в ефира на BG Music Channel. По време на фестивала ще може да следите всичко интересно в социалните мрежи на BG Music Festival и BG Music Channel.