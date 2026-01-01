Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии, цитирани от NOVA.

Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета цистерни във военна база в "Безмер". По-рано днес Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“. Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

8 американски самолета и 250 военни в Безмер: Комисията по отбрана в НС даде зелена светлина

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“. Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия.

Самолетите цистерни се използват основно за дозареждане на други летателни апарати във въздуха.

Междувременно Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се разпадна. Това увеличава опасенията от възобновяване на пълномащабна война между двете страни.

Проектът на решение бе внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който отговори на въпросите на народните представители. Предложението на правителството бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.