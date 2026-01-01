Инициативата „От децата за децата“, която е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на райски газ, вейп, „дизайнерски дроги“ и други опасни вещества от деца и младежи, се проведе и в област Кърджали.

Представителят на област Кърджали в Съвета на децата към председателя на ДАЗД Дилек Исмаил организира дискусия със свои връстници за реалните последствия от употребата на райски газ, вейп, „дизайнерски дроги“ и други опасни вещества. Дилек представи презентация изготвена от водещи лекари от Военномедицинска академия, които са основни лектори в кампанията, и адаптирана от членовете на детския консултативен орган за техните връстници. Тя разказа по време на срещата и за реални случаи на деца и младежи, които са стигнали до продължително болнично лечение след употребата на опасни вещества.

Райският газ, който се предлага като начин на забавление, всъщност може да причини изключително тежки последствия. При инхалирането му кислородът в организма намалява, което може да доведе до мозъчна хипоксия, нарушения в нервната система, гърчове, парализи и трайни неврологични увреждания. Продължителната употреба разрушава витамин B12 и може да причини тежки хематологични и неврологични усложнения, стана ясно по време на дискусията. Децата научиха за случаи след употреба на райски газ довели до невъзможност за самостоятелна походка и движение.

Всеки път, когато търсим субстанция, която да ни накара да се чувстваме по-добре, тя само прикрива проблема. За кратко може да изглежда като решение, но с времето цената става много по-висока, предупреждават още лекарите.

Представителя на област Кърджали в Съвета на децата Дилек Искамил отправи към децата и призива на лекарите, а именно младите хора да не подценяват риска и да не се доверяват на мита, че могат да контролират действието на опасните вещества.

По време на срещата децата имаха възможност да научат повече и за мобилното приложение на ДАЗД CyberKidz Patrol.