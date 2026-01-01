Рекордно количество от 440 килограма райски газ е установено и иззето днес при акция на служители от РУ - Созопол. Задържани са седем души, съобщи началникът на крайморското управление главен инспектор Ивайло Драгиев.



Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от опиата по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон.



По думите на гл. инсп. Драгиев, специализираната операция е проведена след постъпила оперативна информация. Данните сочели, че на паркинга на магазин „Била" в града ще бъде доставена сериозна пратка, предназначена за черния пазар по морето. На място униформените се натъкват на палет и три автомобила. В момента на полицейската намеса, лицата тъкмо са се подготвяли да претоварят в една от колите кашоните с райския газ.



Иззети са общо 80 кутии. Всяка от големите бутилки тежи по 5,5 кг., като чистото количество на самия газ във всяка от тях е 2 килограма. Общото брутно тегло на задържаната пратка е 440 килограма.



„С това мисля, че на този етап успяхме да предотвратим разпространението на територията на община Созопол и Южното Черноморие", коментира началникът на РУ-Созопол.



Седемте задържани на паркинга лица имат различна съпричастност към случая. Работата по документиране на престъплението продължава.