Райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро са иззети при полицейска акция в Созопол, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Около 2:50 ч. след полунощ, в непосредствена близост до нощен клуб, е извършена проверка на 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. При претърсване на използвания от мъжа автомобил, паркиран в близост до заведението, полицаите са намерили и иззели 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона на обща стойност 15 000 евро. При личен обиск у мъжа е открит кокаин с тегло 30 грама, на стойност около 3200 евро.

37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

От Областната дирекция на МВР – Бургас посочват, че проверките за продажба и употреба на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни зони по Южното Черноморие, като ще се разчита на предварително придобита информация и елемента на изненадата.